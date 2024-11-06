С возрастом кости могут становиться менее прочными, что ведёт к хрупкости и риску переломов. Одной из самых распространённых причин такого состояния является остеопороз — заболевание, при котором костная ткань теряет плотность, а скелет становится уязвимым. Врачи предупреждают, что даже небольшая травма или лёгкий удар могут привести к переломам, особенно в области бедра, запястий и позвоночника.

Кроме того, один из признаков остеопороза — потеря роста. Если человек начинает замечать, что стал ниже на 5-8 см или больше за короткий срок, это может быть результатом компрессионных переломов в позвоночнике. Сутулость и искривление спины также указывают на ослабление костей позвоночника, который теряет прочность и форму.

Специалисты отмечают, что постоянная боль в спине — ещё один характерный признак этого заболевания. Боль может быть вызвана микропереломами или сдавлением позвонков, что часто сопровождает остеопороз.

Полностью избавиться от заболевания невозможно, но правильный образ жизни может значительно улучшить состояние костей. Существенную роль играет достаточное потребление кальция. Врачи советуют включать в рацион молочные продукты — молоко, сыр и йогурт, так как они богаты этим элементом. Взрослым рекомендуется съедать две-три порции таких продуктов ежедневно.

Витамин D также необходим для здоровья костей, и его можно получать как через добавки, так и естественным путём — например, во время прогулок на солнце.

Физическая активность — важная часть профилактики. Укрепить кости помогут силовые упражнения, которым желательно уделять 30 минут четыре раза в неделю. Упражнения для укрепления мышц также полезны — выполняйте их хотя бы дважды в неделю.

Вредные привычки, такие как курение и избыточное употребление алкоголя, ослабляют кости и повышают риск остеопороза, поэтому врачи рекомендуют от них отказаться.