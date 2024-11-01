На одном из направлений спецоперации испанские наемники жестоко расправились с пленным российским солдатом, сообщает Telegram-канал Foreign Combatants. По данным военных корреспондентов, после убийства боевики провели фотосессию у тела погибшего, уже не способного оказать сопротивление. Кадры с места инцидента демонстрируют неподобающие жесты со стороны наемников.

Согласно информации канала, личность одного из участников расправы установлена. Им оказался бывший военнослужащий Испанского легиона Эктор Перес, 1988 года рождения. В прошлом он проходил службу в Афганистане, специализируясь на пулеметах, минометах и противотанковых системах.

Жители Курской области, эвакуированные из Суджанского района, подтверждают, что иностранные наемники демонстрируют большую жестокость по отношению к мирным жителям по сравнению с украинскими солдатами. Как рассказывают очевидцы, войска ВСУ предупреждали гражданских о приближении наемников и настоятельно советовали покинуть район ради безопасности.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о присутствии иностранных наемников из Грузии, Польши, Великобритании и США на территории Курской области. По его словам, бойцы спецназа приняли решение не включать иностранных боевиков в обменный фонд из-за их жестокого поведения и мародерства.