Раковину можно очистить от засора простым и доступным средством — кальцинированной содой. Этот совет предложило издание Express, передает “Лента.ру”.

В статье отмечается, что кальцинированная сода, которую часто используют при стирке, отлично подходит для борьбы с засорами. Процесс занимает всего около 20 минут, а сам способ обходится недорого и легко выполним в домашних условиях.

Для начала нужно залить в слив горячую, но не кипящую воду. Через пару минут засыпать стакан кальцинированной соды прямо в сливное отверстие, затем добавить еще немного горячей воды.

Чтобы убедиться в результате, рекомендуется вылить еще одну кастрюлю горячей воды в слив. Если вода уходит быстро, значит, сода справилась со своей задачей и засор устранен.