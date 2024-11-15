Препараты, разработанные для лечения диабета, привлекают внимание людей, желающих избавиться от лишнего веса, но их использование для похудения может быть опасным. Врач-эндокринолог высшей категории и кандидат медицинских наук Инна Вейцман поделилась своим мнением на эту тему в интервью amic.ru.

По словам эксперта, к ней нередко обращаются жители Алтайского края с вопросами о возможностях применения таких препаратов для борьбы с лишним весом. При этом она уверена, что большинство из тех, кто заинтересован в подобных средствах, даже не доходят до консультации.

«Многие надеются на лёгкий способ сбросить вес, не прикладывая усилий. Люди часто не задумываются о последствиях такого подхода», — говорит Вейцман.

Она обратила внимание на популярный препарат семаглутид, который изначально создавался для диабетиков. Лекарство снижает аппетит, заставляя людей меньше есть. Однако побочные эффекты этого средства могут быть серьёзными.

«Семаглутид уменьшает удовольствие от еды, что может негативно сказаться на психологическом состоянии, увеличивая риск депрессии и даже суицидальных попыток», — подчеркнула эндокринолог.

После прекращения приёма таких препаратов вес часто возвращается. Вейцман напомнила, что ключевую роль в процессе похудения играет контроль суточного объёма пищи и регулярная физическая активность. Она настаивает: без консультации врача использовать медикаменты для снижения веса крайне нежелательно, так как многие из них имеют серьёзные побочные эффекты.

Эксперт рекомендует сосредоточиться на формировании привычки к здоровому образу жизни. Это, по её мнению, намного эффективнее и безопаснее, чем рисковать здоровьем ради быстрой потери веса.