Креветки, по мнению эндокринолога Софии Петкилевой, обладают особыми свойствами, способными укрепить сердечно-сосудистую систему и поддержать здоровье щитовидной железы. На портале Hibiny.ru врач подчеркнула, что этот морепродукт — настоящий кладезь полезных веществ.

Состав креветок включает витамины B12 и D, а также железо, селен, цинк и Омега-3. Эти элементы поддерживают эластичность сосудов, а йод помогает щитовидной железе работать стабильно, что особенно важно для поддержания сердечного здоровья. Также регулярное потребление креветок способствует укреплению костей и укреплению иммунной системы, отмечает специалист.

Петкилева рекомендует включать креветки в рацион каждый день, но перед этим советует проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить оптимальные нормы для организма.