Доктор Зухра Павлова, известный эндокринолог, поделилась результатами недавнего исследования, проведенного американскими учеными. Эксперимент показал, насколько важно уделять внимание продолжительности сна для общего состояния здоровья. В исследовании участвовали 90 молодых людей, которых разделили на три группы с разными режимами сна. Время отдыха у участников варьировалось, и исследователи выяснили, как это сказывалось на их самочувствии и продуктивности.

Результаты оказались любопытными: увеличение продолжительности сна всего на 46 минут привело к заметному улучшению настроения и повышению общей работоспособности. Кроме того, у этой группы участников наблюдались более выраженные альтруистические наклонности и стремление помогать окружающим. С другой стороны, сокращение времени сна всего на 37 минут вызывало явное ухудшение настроения и снижение жизненного тонуса.

Исследователи подтвердили, что для нормального восстановления большинству людей необходимо спать от семи до девяти часов. Это количество сна помогает поддерживать здоровье организма и улучшает его функциональные способности.

Как отметила доктор Павлова, достаточный отдых помогает замедлить процессы старения мозга и снижает риск развития таких заболеваний, как деменция. Качественный сон также важен для эмоционального здоровья, он способствует профилактике выгорания и благоприятно влияет на пищеварительную систему.

Для улучшения качества сна Павлова советует проводить больше времени на свежем воздухе, избегать плотных ужинов и использования гаджетов перед сном, а также создать в спальне оптимальные условия для отдыха, например, затемнив помещение. Важным моментом является и соблюдение режима — уходить ко сну лучше всего в одно и то же время.