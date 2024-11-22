Регулярное употребление кимчи, традиционного корейского квашеного блюда, способствует снижению жировой массы в организме. Об этом сообщила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале, ссылаясь на результаты южнокорейского исследования.

В ходе эксперимента учёные наблюдали за состоянием 55 полных мужчин и женщин. Испытуемых разделили на две группы: одна принимала капсулы сублимированного кимчи во время каждого приёма пищи, другая обходилась без этого добавления. Результаты оказались показательными: у участников первой группы количество жира в организме сократилось почти на 3%, тогда как у второй группы этот показатель, наоборот, вырос на 4,7%.

По словам Павловой, ключевой механизм действия кимчи связан с изменением микробиоты кишечника. Ферментированные продукты, как объясняет врач, оказывают благотворное влияние на микрофлору, которая играет важную роль в метаболических процессах. Для тех, кому кимчи кажется непривычным, Павлова предлагает рассмотреть квашеную капусту как доступную и близкую по свойствам альтернативу.

Кимчи, помимо своих метаболических преимуществ, ценится за высокое содержание пробиотиков и полезных веществ. Это делает его популярным элементом здорового рациона, особенно в странах Азии. В составе блюда присутствуют пекинская капуста, острый перец, чеснок, имбирь и другие натуральные ингредиенты, которые усиливают его положительное влияние на организм.