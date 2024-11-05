С высоким уровнем кортизола в организме человек чаще испытывает стресс и его последствия, рассказала эндокринолог Екатерина Казачкова из «СМ-Клиника». Кортизол — важный гормон, помогающий справляться с нагрузками, однако, при длительном стрессе его повышенный уровень может стать источником проблем.

Когда стресс становится постоянным, тело находится в режиме «боевой готовности», что нарушает обмен веществ, вызывает бессонницу, снижает иммунитет и способствует накоплению жира, особенно в области живота. Это явление даже называют «кортизоловым животом». К счастью, определённые продукты способны понизить уровень кортизола и помочь справиться с нагрузкой.

Среди таких продуктов — темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Благодаря антиоксидантам в составе он эффективно борется с повышением кортизола. Также полезна жирная рыба, например, лосось и сардины, содержащие омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают баланс гормона. Витамин В5, находящийся в авокадо, полезен для надпочечников, вырабатывающих кортизол.

Полезны для снижения стресса и черника, богатая антиоксидантами, и шпинат, насыщенный магнием, который успокаивает нервную систему. Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, благодаря витамину С, помогают организму быстрее восстанавливаться после стрессовых ситуаций. Орехи и семена обеспечивают цинк, поддерживающий работу надпочечников.

При этом Казачкова подчёркивает, что одного только добавления этих продуктов в рацион недостаточно для борьбы с хроническим стрессом. Важно также вести активный образ жизни и работать над психологическим состоянием.

Эндокринолог привела пример своей пациентки, которая жаловалась на хроническую усталость и набор веса. Анализы выявили высокий уровень кортизола, и после коррекции питания, направленной на снижение этого гормона, через несколько месяцев пациентка сбросила 15 килограммов и заметила улучшение общего состояния.

Врач также подчеркнула, что подход к лечению должен быть индивидуальным. Необходимо проводить обследования и разрабатывать персональные планы питания. Она советует обратиться к специалисту, если стресс начинает негативно сказываться на здоровье и весе, чтобы восстановить баланс в организме.