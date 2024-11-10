Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась извиняться за свое резонансное заявление о бомбардировке Лондона, хотя признала, что оно было неуместным. В беседе с «Москвой 24» Вяльбе отметила: «Поскольку у меня нет возможности сбросить бомбу, не стоило вообще говорить об этом».

Скандальные слова Вяльбе прозвучали 27 сентября, когда она заявила, что, возможно, «Россия смогла бы вернуться на международные турниры, если бы мы сбросили бомбу на Лондон». Также она выразила уверенность, что России еще предстоит долгий путь, прежде чем страну снова примут в мировое спортивное сообщество, поскольку на Западе к ней всегда относились предвзято.

После этого высказывания депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что слова Вяльбе нужно рассматривать как шутку, хотя призвала к осторожности в подобных выражениях. Журова отметила, что такие фразы могут вызвать неоднозначную реакцию на Западе, подчеркнув при этом, что проблема изоляции российского спорта должна решаться в отношении конфликта с Украиной, а Лондон здесь вовсе ни при чем.

По ее словам, любые агрессивные действия в сторону стран НАТО могут привести к тяжелым последствиям для мирового сообщества.