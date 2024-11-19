Терапевт Елена Малышева вместе с коллегами, кардиологом Германом Гандельманом и офтальмологом Михаилом Коноваловым, в программе «Жить здорово!» поделились рекомендациями по снижению артериального давления без применения медикаментов. Они предложили включить в рацион продукты, богатые грубыми пищевыми волокнами. По словам экспертов, такие продукты способствуют улучшению состояния сосудов и могут значительно помочь в борьбе с гипертонией.

Герман Гандельман отметил, что кукурузные отруби, семена чиа, чечевица и фасоль являются отличными источниками пищевых волокон. Например, всего 100 граммов кукурузных отрубей содержат тройную суточную норму грубых волокон, семена чиа обеспечивают полуторную норму, а чечевица и фасоль дают необходимую дневную дозу. Включение этих продуктов в ежедневное меню, как утверждает кардиолог, активирует полезные бактерии в кишечнике, которые в процессе переработки волокон выделяют вещества, способствующие расширению сосудов.

Елена Малышева добавила, что каждые пять граммов таких волокон могут снижать артериальное давление примерно на три миллиметра ртутного столба. Таким образом, регулярное употребление продуктов с высоким содержанием волокон не только улучшает пищеварение, но и помогает поддерживать давление в норме.

Михаил Коновалов подчеркнул дополнительное преимущество грубых пищевых волокон: они препятствуют всасыванию «плохого» холестерина в кровь. Это снижает его уровень, что, в свою очередь, уменьшает риск повышения давления и благотворно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Эксперты также обратили внимание на то, что изменение рациона — это простой и доступный способ профилактики гипертонии. Вместе с физической активностью и правильным режимом отдыха эти меры могут значительно улучшить качество жизни и снизить риск осложнений, связанных с повышенным давлением.