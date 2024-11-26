Исследователи из Пенсильванского университета представили данные, свидетельствующие о серьезных последствиях вейпинга, которые могут проявляться уже спустя несколько секунд после первой затяжки. Как отмечается в исследовании Радиологического общества Северной Америки (RNSA), опубликованном 25 ноября, воздействие на сосудистую систему наблюдается как у курильщиков обычных сигарет, так и у пользователей электронных сигарет.

Несмотря на широко распространенное мнение о меньшем вреде вейпов из-за отсутствия ряда токсинов, результаты исследования указывают на серьезные риски, связанные с их использованием. Участниками эксперимента стали 31 человек, включая как курильщиков традиционных сигарет, так и вейперов. Им провели два МРТ-обследования: до и после вдыхания паров или дыма.

Анализ показал, что уже после первой затяжки происходит заметное снижение скорости кровотока в бедренной артерии. Это свидетельствует о моментальном сокращении доступа кислорода в легкие и, как следствие, к тканям организма. Особенно выраженный эффект наблюдался у тех участников, которые использовали электронные сигареты с содержанием никотина.

Авторы исследования подчеркивают, что негативное влияние вейпинга на сосудистую функцию не ограничивается легкими. Длительное использование может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, так как сосуды подвергаются постоянному стрессу. Эти выводы ставят под сомнение популярное убеждение, что электронные сигареты являются безопасной альтернативой обычному курению.

Ученые призывают обратить внимание на необходимость проведения более широких исследований, чтобы понять долгосрочные последствия использования электронных сигарет. В свете полученных данных специалисты рекомендуют принимать сдержанный подход к популяризации вейпов, особенно среди молодежи, и подчеркивают важность информирования общественности о возможных рисках.