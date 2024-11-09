Злоумышленники не смогут похитить деньги со счета, зная только номер карты. Им нужны дополнительные данные, которые они пытаются добыть с помощью методов социальной инженерии, поясняют специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Мошенники часто звонят или отправляют сообщения от имени банка, сообщая о блокировке карты или подозрительных операциях. Для «разблокировки» они просят назвать код из SMS. Их цель — завладеть данными, которые позволят получить доступ к счету.

Одной из хитростей является утверждение, что только банковский сотрудник может знать номер карты и имя владельца. Это должно убедить жертву в том, что звонящий — настоящий работник банка. Получив доверие, мошенники просят передать дополнительные данные, чтобы завершить схему обмана.

Роскачество напоминает: нельзя сообщать никому одноразовые коды из SMS или push-уведомлений. Эти данные, вместе с информацией о карте, могут позволить злоумышленникам войти в мобильный банк, перевести деньги, оформить кредит или оплатить покупку. Нельзя также разглашать CVC — трехзначный код на обороте карты, используемый для онлайн-идентификации. Имея его, мошенники могут привязать карту к платежным сервисам и использовать ее для покупок в сети.

Если ваши данные уже оказались у мошенников, Роскачество советует немедленно заблокировать карту через горячую линию банка или онлайн-банкинг, чтобы предотвратить возможные потери.

Для защиты финансовых данных специалисты рекомендуют несколько простых мер: переходите по ссылкам только из проверенных источников, скачивайте банковские приложения только из официальных магазинов AppStore, RuStore или Google Play, и проверяйте, какие разрешения приложение запрашивает после установки. Также лучше избегать использования публичных Wi-Fi для финансовых операций и оформить заявление в офисе оператора связи, чтобы замена SIM-карты происходила только с вашего разрешения.