Шведские ученые в рамках исследования, опубликованного в журнале Journal of Cognitive Enhancement, изучили, как простая ежедневная привычка — подъем по лестнице — влияет на когнитивные функции мозга. В эксперименте приняли участие 52 студента в возрасте около 20 лет. Исследование показало, что регулярное движение улучшает когнитивные способности и настроение.

Испытуемых разделили на две группы. Участники первой группы поднимались по шести пролетам лестницы (примерно на три этажа) в течение минуты, после чего отдыхали и повторяли упражнение. Затем они проходили когнитивные тесты и делились своими ощущениями. Участники второй группы сидели на месте, а после также сдавали тесты. В следующем этапе группы поменялись местами.

Результаты показали, что после подъема по лестнице участники лучше справлялись с задачами. Более того, если подъем был интенсивным и сопровождался увеличением частоты сердцебиения, улучшения в тестах становились еще заметнее. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что даже такая простая физическая активность способствует укреплению когнитивного здоровья.

Кандидат психологических наук и когнитивно-поведенческий терапевт Алексей Мелехин подтвердил позитивное влияние движения на мозговую деятельность. По его словам, двигательная активность стимулирует работу всех трех блоков головного мозга, отвечающих за энергию, обработку информации и контроль. Он отметил, что еще в детской нейропсихологии была установлена связь между движением и развитием речи, памяти и способности к обучению.

Мелехин подчеркнул, что особенно полезной является высокоструктурированная физическая активность, например, танцы или пробежки, требующие координации движений и контроля дыхания. Такая деятельность стимулирует различные отделы мозга, что помогает улучшить память, внимание и эмоциональное состояние. Однако важно избегать чрезмерного стресса или усталости во время занятий, чтобы они приносили максимальную пользу.

Эти выводы имеют важное значение для профилактики когнитивных нарушений, включая деменцию. Интенсивные прогулки или пробежки могут не только снижать уровень депрессии и тревожности, но и укреплять когнитивные резервы, необходимые для обучения и сохранения умственных способностей. Таким образом, привычка подниматься по лестнице может стать важным шагом на пути к активному долголетию и улучшению качества жизни.