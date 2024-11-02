Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина предложила ряд рекомендаций для более выгодного использования накопительных счетов в банках. Сейчас многие банки предлагают ставки, доходящие до 20% годовых. Более того, в ближайшее время может произойти их дальнейшее увеличение, пишет RT.

Чтобы получить максимальную выгоду, Вяльшина советует открывать счета сразу в нескольких банках. Для новых клиентов обычно предоставляются так называемые приветственные ставки, которые могут быть выше стандартных. Правда, такие повышенные проценты действуют ограниченное время, обычно от одного до трёх месяцев, после чего ставка возвращается к обычному уровню.

Поэтому, когда ставка по накопительному счёту снижается, эксперт рекомендует рассмотреть открытие нового счета в другом банке. Благодаря системе быстрых платежей (СБП) переводить средства между своими счетами можно без существенных комиссий, что даёт возможность постоянно держать свои накопления под максимальными ставками.

Перед открытием нового счёта Вяльшина советует внимательно изучить условия банка. Это поможет избежать неожиданных дополнительных условий и использовать финансовые предложения максимально эффективно.