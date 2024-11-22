Китайские туристы продолжают активно посещать Россию, оставляя в стране значительные суммы. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), в среднем один гость из Китая тратит около 130 тысяч рублей за поездку. Об этом рассказала Юлия Максутова, директор центра развития международного туризма ЦСР.

Основную часть расходов составляют проживание и шопинг. Туристы из Китая чаще всего выбирают отели категории «три» и «четыре звезды», которые сочетают комфорт и умеренную стоимость. Кроме того, шопинг в России остается для них важной частью путешествия. Особой популярностью пользуются российские товары, включая косметику, сувениры и ювелирные изделия.

Среди путешественников из Китая преобладают женщины в возрасте от 35 до 45 лет, как правило, жительницы крупных городов с высшим образованием и средним или высоким уровнем дохода. Большинство из них предпочитают семейные поездки, а представители старшего поколения чаще выбирают групповые туры, позволяющие путешествовать с гидом и в сопровождении других туристов.

Рост интереса к России со стороны китайских гостей особенно заметен на Дальнем Востоке. В 2024 году количество туристов из Китая в этом регионе увеличилось в два раза, достигнув 500-600 тысяч человек. Эксперты связывают это с расширением туристической инфраструктуры, улучшением качества услуг и упрощением визовых процедур для граждан КНР.

Китайские туристы становятся важной частью международного туризма в России. Их траты не только способствуют развитию гостиничного бизнеса, но и оказывают положительное влияние на локальную экономику, особенно в крупных городах и регионах, ориентированных на прием гостей из Азии.