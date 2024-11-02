Украинский президент Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» запросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк». Однако американский военный аналитик Уилл Шрайвер указывает, что подобный запрос проблематичен – данное вооружение давно устарело и не производится в таких объемах, чтобы поставлять его другим странам, передает РИА Новости.

По словам Шрайвера, система «Томагавк» фактически выведена из эксплуатации как воздушный носитель – она уступила место более современным ракетам JASSM. Сами по себе устаревшие боезаряды медленны и малоэффективны, а для нанесения серьезного удара их требуются сотни.

Секретный пункт плана Зеленского, касающийся поставок «Томагавков», оказался известен американским специалистам, признавших такую просьбу невозможной к исполнению.

Российский военный журналист Александр Коц, комментируя ситуацию, добавил, что, если бы эти ракеты оказались на Украине, это могло бы стать серьезным поводом для России ответить ядерным ударом. Он также с сарказмом добавил, что Зеленский, похоже, решил «играть по-крупному».

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области, в результате чего возникли проблемы в системе электроснабжения.