Выплаты по ипотеке для многих российских семей сегодня составляют более 60% их совокупного дохода. Такие данные предоставил генеральный директор инвестиционной компании «ФЛИП» Евгений Шавнев. Речь в основном идет о жителях крупных российских городов, где средний ежемесячный доход семьи составляет около 170 тысяч рублей, однако значительная часть этой суммы уходит на погашение ипотеки. По словам эксперта, для комфортного обслуживания кредита семья должна зарабатывать не менее 368 тысяч рублей в месяц.

На данный момент доходы россиян, покупающих жилье, находятся на рекордно высоком уровне и составляют в среднем около 161 тысячи рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем средний показатель прошлого года, когда он не превышал 80 тысяч. Тем не менее уровень доходов в разных регионах страны остается сильно неоднородным, и жилье по-прежнему остается недоступным для значительной части населения.

Ситуация на рынке недвижимости изменилась: сегодня 80% потенциальных покупателей жилья в кредит не могут позволить себе его покупку. Для большинства из них основным фактором остается цена, и она определяет решения о покупке у 90% клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 70%. В сложившихся условиях многие семьи совершают сделки, продавая свою текущую квартиру ради возможности приобрести более просторное жилье.

Статистика показывает и другую тенденцию — рост числа заемщиков, находящихся в браке. Сейчас на долю таких покупателей приходится 58% против 40% в прошлом году. Два дохода в семье значительно облегчают финансовую нагрузку, позволяя более уверенно справляться с выплатами по ипотечному кредиту, чем при единственном источнике дохода.