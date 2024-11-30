Для поддержания крепкого иммунитета зимой важно уделять внимание сбалансированному питанию, регулярности приема пищи и питьевому режиму, подчеркивает председатель экспертного совета Роскачества Виктория Долгих. По ее словам, рацион должен быть богат витаминами, минералами, антиоксидантами и включать белки, полезные жиры и сложные углеводы.

Белки — важнейший компонент для организма. Они содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах и расщепляются до аминокислот, которые необходимы для синтеза новых клеток, гормонов и ферментов. Часто даже небольшая корректировка рациона с добавлением белка и пищевых волокон помогает укрепить иммунитет и сохранять активность в холодное время года.

Жиры обеспечивают организм энергией и способствуют усвоению витаминов A, D, E и K. При этом предпочтение стоит отдавать растительным жирам — из орехов, семян и авокадо. Животные жиры должны составлять меньшую часть рациона, а общее их количество не должно превышать 80 граммов в сутки.

Углеводы, в свою очередь, должны быть преимущественно сложными. Такие источники, как бурый рис, морковь, капуста или макароны из твердых сортов пшеницы, обеспечивают организму стабильный уровень энергии. Быстрые углеводы, содержащиеся в сахаре или сдобной выпечке, приводят к резкому скачку инсулина и не способствуют продолжительному насыщению. Не менее важны пищевые волокна, которые поддерживают микробиом кишечника. Суточная норма их потребления составляет около 30 граммов.

Витамины и минералы играют ключевую роль в поддержании иммунитета. Витамин C помогает вырабатывать белые кровяные клетки, стимулируя защитные механизмы организма, и содержится в цитрусовых, ягодах и зелени. Витамин A, полезный для здоровья кожи и слизистых оболочек, можно найти в моркови и сладком картофеле. Витамины группы B поддерживают нормальную работу иммунной системы и помогают справляться со стрессом. Минералы, такие как цинк и селен, способствуют делению клеток и защищают их от повреждений. Йод, необходимый для щитовидной железы, нужно получать из морепродуктов или йодированной соли.

Регулярное питание также помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает переедание. Эксперт рекомендует планировать три основных приема пищи в день, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества.

Немаловажным остается соблюдение питьевого режима. Вода помогает выводить токсины, поддерживает обмен веществ и способствует нормализации температуры тела. Оптимальное количество — 1,5–2 литра в день.

В завершение Долгих напоминает об опасности обработанных продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, которые стоит исключить из рациона. Фастфуд, несмотря на калорийность, содержит минимум полезных веществ и может негативно сказываться на состоянии иммунной системы.