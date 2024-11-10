Доктор медицинских наук Владимир Попов, возглавляющий проект персонализированной медицины в клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко, в интервью RT поделился своим мнением о комплексных методах лечения ожирения. По его словам, это хроническое заболевание может долгое время оставаться неочевидным, но значительно повышает вероятность развития других серьезных болезней.

Одним из ключевых факторов, связанных с ожирением, является метаболический синдром. Это состояние, включающее сбои в обмене веществ, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Признаками синдрома могут быть превышенные нормы окружности талии более 94 см для мужчин и 80 см для женщин.

Попов подчеркивает, что важным шагом в борьбе с ожирением является изменение образа жизни. В частности, диетические рекомендации предполагают уменьшение калорийности рациона, исключение простых углеводов и насыщенных жиров. Примером может служить средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и рыбой, которая, по данным исследований, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 39% и инсульта на 33%. Также эффективна диета DASH, которая полезна при гипертонии и основана на продуктах с низким содержанием насыщенных жиров.

Кроме того, на поддержание нормального веса влияет качество сна. Дефицит или избыток сна, по словам Попова, могут приводить к накоплению висцерального жира и метаболическим нарушениям. Чтобы сохранить здоровье, он рекомендует спать от шести до девяти часов в сутки.

Не менее значимой частью лечения является физическая активность. Эксперт рекомендует уделять ей минимум 150-240 минут в неделю, включая такие аэробные нагрузки, как бег или плавание. Снижение веса на 2-4 кг в месяц считается оптимальным для здоровья.