Массированная атака украинских дронов утром 10 ноября на российские регионы стала одной из самых крупных за последнее время, но, по мнению эксперта по беспилотной авиации Дениса Федутинова, преследовала лишь цель создать информационный шум. В разговоре с ТАСС он отметил, что эта атака скорее направлена на привлечение внимания в СМИ, чем на достижение конкретных военных целей.

“Примерно половина из 70 беспилотников-камикадзе была направлена на московский регион,” — заявил Федутинов. — “Сложилось впечатление, что дроны не имели определённой цели, а их задача заключалась в том, чтобы просто вызвать резонанс. Подобные атаки уже были около года назад, но за последние месяцы украинская тактика изменилась и стала более избирательной, нацеленной на военные склады и энергетические объекты в российском тылу”.

По его мнению, возобновление беспорядочных атак может говорить о нестабильном положении Украины как на фронте, так и в политическом плане. Такие действия, по словам Федутинова, могут быть попыткой создать видимость успеха перед собственной аудиторией и иностранными союзниками. Он также отметил, что при получении новых обещаний поддержки от западных стран Украина может продолжить такие акции.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что украинская сторона наладила производство дронов на территории страны, что позволяет поддерживать высокий уровень поставок беспилотников для нужд ВСУ и спецслужб.