Могут ли стоматологические конструкции стать препятствием для проведения МРТ? Ответ на этот вопрос дал врач-рентгенолог и заместитель директора Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Александр Бажин, сообщает aif.ru.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) основана на работе мощного магнита и радиочастотных волн. Из-за высокой интенсивности магнитного поля, металлические предметы в теле пациента могут подвергаться нагреванию и даже смещению, что чревато травмами и ожогами, а в некоторых случаях — и более серьёзными последствиями. Именно поэтому врачам важно знать о любых металлических имплантах у пациента, чтобы обеспечить его безопасность. Съемные зубные протезы обязательно удаляются перед процедурой, а наличие несъемных конструкций требует индивидуальной оценки врачом. Определенные виды имплантов могут ограничить или даже исключить возможность проведения МРТ.

В то же время наличие кардиостимулятора или кохлеарного имплантата считается абсолютным противопоказанием к исследованию, так как магнитное поле может нарушить работу этих устройств.

Металлы и сплавы, используемые в медицинских имплантах, зачастую являются слабомагнитными. При наличии у пациента документации о безопасности конкретного изделия, МРТ может быть проведено, если установлено, что данное устройство не взаимодействует с магнитным полем.