На 57-м году жизни скончался Владимир Левкин, бывший солист легендарной группы «На-На». О трагедии сообщила его супруга в своём блоге, выразив горечь утраты короткими словами: «Лети, мое солнышко…».

Левкин стал одним из самых узнаваемых участников коллектива, который находился на вершине популярности в 90-е годы. Однако позже музыкант принял решение покинуть группу, что стало началом сложного этапа в его жизни.

После ухода из «На-На» Левкин пытался построить сольную карьеру, но не смог достичь прежнего успеха. Позже его здоровье серьёзно ухудшилось: врачи диагностировали онкологическое заболевание. Несмотря на трудности, он продолжал бороться и два года назад победил болезнь.

В 2022 году Левкин делился оптимистичными планами. Он вел активный образ жизни, занимался спортом и регулярно появлялся на светских мероприятиях. Причина смерти пока неизвестна.