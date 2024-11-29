Бывший сотрудник ЦРУ Филипп Джиральди заявил, что США фактически участвуют в конфликте на Украине, предоставляя Киеву военную и финансовую помощь. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что действия Вашингтона можно считать прямым вмешательством в конфликт против России.

Джиральди подчеркнул, что американская сторона не ограничивается лишь поставками оружия. США обеспечивают логистическую поддержку, а также участвуют в обучении и консультировании украинских военных. По его словам, на территории Украины уже находятся американские специалисты, что подтверждает прямую вовлеченность Вашингтона в происходящее.

«Мы передали Украине оружие, деньги, а также логистическую поддержку, необходимую для использования переданного вооружения. Фактически это означает, что США уже стали стороной конфликта», — заявил экс-разведчик.

При этом Джиральди предостерег американское руководство от поспешных угроз в адрес Москвы, напомнив о сильных позициях российской армии как в военном оснащении, так и на поле боя. Он подчеркнул, что Россия обладает серьёзными преимуществами, которые нельзя игнорировать при планировании дальнейших действий.

В заключение эксперт выразил обеспокоенность возможными последствиями углубления конфронтации между США и Россией, указав на опасность эскалации конфликта. По его мнению, подобная политика Вашингтона ведет к увеличению рисков глобального противостояния, что угрожает международной стабильности.