Украинская диверсионная операция в Брянской области, в которой участвовали иностранные наемники, была направлена на привлечение внимания СМИ, рассказал РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он полагает, что Киев использовал эту акцию, чтобы отвлечь общественность от собственных неудач в боевых действиях.

По мнению Прозорова, действия украинской ДРГ преследовали и военные цели. Вторжение должно было вынудить российское командование перебросить свои силы для усиления обороны на этом направлении. Также Киеву необходимо было создать позитивный информационный повод, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.

«Каждый раз, когда ситуация ухудшается, они пытаются выдать это за победу, создавая иллюзию успеха. Это стандартная стратегия», добавил Прозоров.

По данным ФСБ, 27 октября на территории Брянской области группа диверсантов пыталась пересечь границу России. Четыре участника были ликвидированы. Полковник в отставке и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец отметил, что украинским войскам не удается удерживать позиции на этой территории, так как здесь активно действуют отряды БАРС и народные дружины.