Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев* внесен в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга. В документе указаны его имя, дата рождения (03.02.1985) и статус в перечне лиц, связанных с экстремизмом.

В августе этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алиева*. Поводом стали его призывы к насилию в отношении мирного населения Курской области, которые он опубликовал в социальных сетях. На видеозаписи экс-футболист открыто обращался к украинским военным с призывом убивать гражданских на территории российского региона

Эти слова вызвали широкий резонанс и были осуждены не только в России, но и за рубежом.

Ранее стало известно, что Алиев* вступил в ряды ВСУ, однако продолжает ли он сейчас оставаться военнослужащим украинской армии, неизвестно.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.