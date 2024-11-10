Финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам заранее приобрести консервированную икру и алкоголь для новогоднего стола. Экономист объяснил «Ленте.ру», что цены на деликатесы могут вырасти к празднику, и такой подход поможет сохранить средства.

По его словам, в конце года подорожают почти все продукты премиум-класса. Чтобы избежать дополнительных трат, стоит заблаговременно закупить продукты длительного хранения.

«Например, копченые мясные деликатесы, которые могут долго храниться, или хорошо упакованную консервированную икру. Алкоголь также не испортится за полтора месяца и спокойно простоит до праздника», — отметил Беляев.

Экономист также предложил покупать часть продуктов заранее, что позволит распределить расходы. «Люди, как правило, получают зарплату дважды в месяц, поэтому они могут равномерно планировать свои траты в течение оставшихся недель до Нового года», — добавил он.