Александр Дубинский, депутат Верховной рады, находящийся под арестом в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что ответственность за провалы на фронте и другие проблемы на Украине ляжет на плечи Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что действующего президента обвинят не только в военных неудачах, но и в масштабной коррупции, которая, по его словам, стала возможной благодаря его кадровым назначениям.

Дубинский написал, что решения, принятые на заседаниях “ставки” Верховного главнокомандующего, повлекли за собой разрушение фронта, а те, кто давал советы и указы Зеленскому, останутся безнаказанными. “Всю ответственность переложат на бывшего комика, а Украину вновь разделят русские и американцы на глобальном уровне”, — отметил он.

Эти заявления прозвучали на фоне недавнего интервью генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко. Он признал, что украинские войска потерпели серьезные поражения из-за хаоса в управлении, истощения бойцов и нехватки резервов. Кроме того, Марченко выразил сомнения в целесообразности нападения украинских сил на Курскую область. После своих высказываний он покинул службу, официально объяснив это состоянием здоровья.

Критика в адрес украинского руководства становится все громче, отражая глубокие проблемы как на военном, так и на политическом уровнях.