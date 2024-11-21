Американские археологи из Университета Джона Хопкинса совершили сенсационное открытие, найдя древнейший на сегодняшний день пример алфавитной письменности. Раскопки велись на территории Сирии, в гробнице бронзового века, расположенной в Умм-эль-Марра — одном из старейших городов Ближнего Востока. Находка была представлена на ежегодном собрании Американского общества зарубежных исследований (ASOR).

Основной артефакт — глиняные цилиндры длиной с человеческий палец, покрытые неизвестными символами, предположительно представляющими собой ранний алфавит. Радиоуглеродный анализ датировал находку примерно 2400 годом до нашей эры, что делает ее старше на 500 лет по сравнению с ранее известными примерами письменности.

Помимо цилиндров, в гробнице археологи обнаружили шесть человеческих скелетов, украшения из золота и серебра, наконечник копья, керамическую утварь и целые сосуды. Эти артефакты дают представление о богатстве и культуре обитателей региона в эпоху бронзы.

Профессор Гленн Шварц, руководивший исследованием, отметил, что открытие меняет общепринятое представление о происхождении алфавита. До сих пор считалось, что он был создан около 1900 года до нашей эры в Египте или его окрестностях. Однако возраст и географическое положение находки указывают на возможность того, что письменность могла возникнуть значительно раньше и в другом регионе.

Это открытие не только расширяет наши знания о развитии письменности, но и заставляет по-новому взглянуть на культурные и исторические связи древнего мира. Ученые продолжают расшифровывать символы, надеясь выяснить их значение и уточнить, какую роль они играли в жизни древнего общества.