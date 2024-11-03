Испания переживает масштабное наводнение, оставившее трагический след: погибло более 200 человек, тысячи пропали без вести. Город Альмонасид-де-ла-Куба, однако, избежал разрушений благодаря древнеримской плотине, построенной около 2000 лет назад. Как сообщают местные СМИ, благодаря этой конструкции мощный поток воды был отведен в сторону, минуя жилые районы. Это спасло город от масштабных разрушений и жертв.

В других регионах страны последствия оказались гораздо тяжелее. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что официальное число погибших достигло 211 человек, и объявил о развертывании крупнейшей в истории страны мирной военной операции — для ликвидации последствий бедствия привлечено еще 5000 солдат. «Сотни семей потеряли близких, а десятки все еще ждут новостей о пропавших родных», — отметил Санчес, подчеркнув масштаб трагедии.

Несмотря на вмешательство военных, испанское общество испытывает разочарование из-за недостаточной оперативности властей. Многие жители сообщают, что помощь по-прежнему идет слишком медленно, и в основном пострадавшие районы очищают добровольцы. В некоторых городах, таких как Чива, спасатели нашли выживших — например, группу из 16 человек, которые пять дней были заблокированы в подвале. В другом случае пожилую женщину удалось спасти из запертого автомобиля, где она провела трое суток.

Особенно пострадали Валенсия, Кастилия-Ла-Манча, регион Мурсия, Андалусия и Балеарские острова. Президент Валенсии Карлос Масон сообщил, что жители региона продолжают звонить в экстренные службы, отчаянно пытаясь найти родных. Оповещения о наводнении в регионе поступили слишком поздно — когда многие люди возвращались с работы и оказались заблокированы в автомобилях.

Эксперты связывают такие экстремальные погодные явления с изменениями климата, которые делают Средиземноморье уязвимым к более частым и разрушительным наводнениям.