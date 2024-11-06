За последние недели вирус Коксаки привлёк внимание российских СМИ, но, по словам врача и телеведущего Александра Мясникова, особого лечения он не требует. В своём аккаунте в соцсетях специалист отметил, что вирус проходит самостоятельно и паниковать не стоит.

Ранее в СМИ звучали призывы немедленно обращаться к врачам при первых признаках инфекции, однако Мясников назвал это излишней тревожностью. Он пояснил, что вирус Коксаки — это обычная болезнь под названием «рот, рука, нога» (Hand, foot, and mouth disease), вспышки которой случаются каждый год, особенно в летне-осенний период. Она передаётся через грязные руки или при контакте с заражёнными.

По мнению Мясникова, медицинская помощь или госпитализация нужны лишь при серьёзных осложнениях. В большинстве случаев, если у заболевшего нет тяжёлых симптомов, он может просто побыть дома несколько дней.

Роспотребнадзор ранее объявил о первых зарегистрированных случаях заражения вирусом Коксаки в России — инфекция пришла из Турции. В то время как скорость её распространения достаточно высокая, ожидать массовой эпидемии, как в случае с коронавирусом, не следует.