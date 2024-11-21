В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач общей практики Александр Мясников рассказал о том, как заболевания щитовидной железы могут негативно влиять на работу сердца. Эксперт подчеркнул, что нередко причиной сердечно-сосудистых проблем становится именно нарушение в деятельности этого органа.

Мясников объяснил, что повышенный уровень холестерина, известный как фактор риска для сердечно-сосудистой системы, зачастую связан с заболеваниями щитовидной железы. В прошлом веке этот симптом рассматривался как одно из ключевых проявлений проблем с гормональной регуляцией. Сегодня он по-прежнему остается важным индикатором.

Врач отметил, что при обнаружении высокого уровня холестерина первым шагом становится исследование тиреотропного гормона (ТТГ), регулирующего работу щитовидной железы. Устранение нарушений в этой области, по словам специалиста, может существенно улучшить общее состояние сердца.

Мясников также обратил внимание на необходимость проверки щитовидной железы при симптомах, таких как тахикардия, мерцательная аритмия или учащенное сердцебиение. По его словам, часто именно нарушения в работе этого органа становятся первопричиной подобных состояний, а не сами сердечные заболевания.

Особое внимание доктор уделил нетипичным признакам сердечных проблем. Одним из таких сигналов может быть зубная боль, которая иногда отражает боль в груди. Этот эффект связан с особенностями нервной системы, где болезненные ощущения могут «передаваться» на другие части тела, включая челюсть.

Рекомендации эксперта подчеркивают важность комплексного подхода к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные медицинские осмотры и своевременные анализы помогают выявить неочевидные причины и предотвратить серьезные последствия для здоровья.