В зимний период многие люди начинают ощущать дефицит солнечного света, что нередко сказывается на их настроении и общем самочувствии. Однако, по мнению Александра Мясникова, известного врача и телеведущего, искусственно восполнять недостаток витамина D не требуется.

По его словам, самое важное — продолжать вести активный образ жизни и не поддаваться негативным мыслям. Мясников утверждает, что даже если солнца не хватает, это не повод для паники. Он предупредил, что использование соляриев может быть опасным, поскольку это увеличивает риск возникновения рака кожи и меланомы.

Доктор также отметил, что прием витамина D следует начинать только в случае подтвержденного дефицита, а не из-за общего ощущения усталости или депрессии. Особенно важен этот витамин для беременных, детей и пожилых людей, подчеркнул он в интервью Общественной Службе Новостей.

Витамин D поддерживает здоровье костей и помогает иммунной системе, но принимать его нужно только по рекомендации врача, если есть конкретные показания.