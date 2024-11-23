Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии провели исследование, которое показало, что определенные овощи могут значительно снижать артериальное давление. В эксперименте приняли участие 18 человек среднего возраста 68 лет, у всех из которых наблюдалось повышенное давление. Результаты оказались обнадеживающими: изменения к лучшему фиксировались уже через сутки после начала специальной диеты.

Добровольцы были разделены на две группы. Одна группа включала в рацион овощи семейства крестоцветных, такие как капуста, брокколи, руккола, шпинат, редька и кресс-салат. Другая группа добавила в свое меню кабачки, помидоры и корнеплоды. Участники фиксировали свои ощущения в дневниках и регулярно измеряли давление.

Результаты исследования показали, что именно крестоцветные овощи оказывают наиболее выраженное положительное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы. Уже через 24 часа у участников первой группы было зафиксировано снижение артериального давления. В то же время у второй группы, несмотря на общий здоровый рацион, такой динамики не наблюдалось. Ученые отметили, что крестоцветные овощи способствуют снижению как систолического, так и диастолического давления.

Наибольшую эффективность показали такие представители семейства крестоцветных, как брокколи, цветная и брюссельская капуста, репа и редька. По словам исследователей, их регулярное потребление может стать дополнительным инструментом в борьбе с гипертонией.

Важно отметить, что овощи не заменяют лекарственную терапию, особенно для людей с серьезными проблемами с давлением. Однако их можно рассматривать как полезное дополнение к основной диете. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы детально изучить механизм воздействия крестоцветных овощей на здоровье гипертоников.

Эти данные подчеркивают важность правильного питания в поддержании здоровья и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Включение таких овощей в ежедневный рацион может стать шагом к улучшению общего самочувствия и снижению риска осложнений, связанных с гипертонией.