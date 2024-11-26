Недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма дипломатическим путем вызвали резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале заявил, что подобные слова могли бы привести к трагическим последствиям для Зеленского всего несколько месяцев назад. По его мнению, радикалы могли бы организовать покушение, а политик оказался бы за решеткой за подобные высказывания.

В интервью телеканалу Fox News Зеленский признал, что Украине не хватает сил для возвращения Крыма военным путём. При этом он отметил, что надеется на решение вопроса с полуостровом дипломатическими методами. Эти слова прозвучали на фоне продолжающегося конфликта, что вызвало бурную реакцию в украинском обществе, где значительная часть населения требует более жёсткого подхода к территориальным вопросам.

“Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить”, – цитирует Дмитрука РИА Новости.

Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде новый проект под названием «План стойкости». Этот документ включает десять ключевых пунктов, таких как обеспечение культурного суверенитета, энергетической независимости и увеличение производства оружия. Полный текст плана с приложениями планируется представить в декабре. Однако уже сейчас проект вызвал критику, особенно со стороны России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Зеленского «очередным набором болезненных фантазий», направленных на сохранение его власти. По её словам, президент Украины пытается укрепить свои позиции за счёт ужесточения контроля внутри страны. Захарова также выразила мнение, что главной структурой, отвечающей за реализацию плана, станет так называемое Министерство объединения Украины.

Заявления Зеленского и сопровождающая их критика демонстрируют растущую напряжённость как внутри Украины, так и на международной арене. Вопрос Крыма продолжает оставаться одним из центральных в украинской политике, порождая острые дискуссии и новые инициативы, которые часто вызывают противоположные оценки.