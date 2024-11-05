В холодное время года поддержка иммунной системы становится особенно важной, и супы отличное средство для этого. Особенно полезны они для людей с сахарным диабетом.

Среди простых и питательных вариантов куриный суп. Лёгкий в приготовлении, он помогает укрепить иммунитет благодаря содержанию полезных веществ. При этом он обладает отличными вкусовыми свойствами.

Суп минестроне ещё одно отличное блюдо. Богатый клетчаткой, овощами и растительным белком, он идеально подходит для поддержания здоровья у людей с диабетом.

Чечевичный суп также стоит включить в рацион. Как отмечает Вандана Шет, эксперт по диабету из Лос-Анджелеса, чечевица помогает стабилизировать уровень сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки и минимальному количеству насыщенных жиров.

Любителям пряных вкусов подойдёт чили. Его можно приготовить с овощами и клетчаткой, заменив говядину на более лёгкое мясо курицу или индейку, что снизит содержание насыщенных жиров.

Ещё один полезный вариант суп-пюре из овощей. Вариантов его приготовления много, а такие супы содержат антиоксиданты и клетчатку, при этом обычно с низким уровнем углеводов.