Эксперты в области питания продолжают спорить о том, каким должен быть идеальный завтрак. Среди рекомендаций звучат советы о разнообразии блюд, включая овсянку, смузи, яйца и даже авокадо на тосте. Издание Newsweek опросило 14 специалистов диетологов и нутрициологов о том, что они сами предпочитают есть утром, и результаты оказались весьма интересными.

Некоторые эксперты придерживаются строгих утренних привычек. Например, Сара Херрингтон, диетолог из клиники Brio-Medical Cancer Clinic, практикует прерывистое голодание и вовсе пропускает завтрак, предпочитая начинать прием пищи только в полдень. Однако большинство опрошенных заявили, что завтрак занимает важное место в их распорядке дня.

Жидкие завтраки, такие как смузи, стали популярным выбором для тех, кто ценит скорость и удобство. Линдси Мэлоун из Университета Кейс Вестерн Резерв отметила, что смузи это отличный способ получить белок, фрукты и овощи сразу. Ее любимый рецепт включает тыкву, банан, специи и миндальное молоко. А диетолог Дэрил Джоффри предпочитает зеленые соки с огурцом, капустой и лимоном, называя их идеальным стартом для насыщенного дня.

Овсянка, приготовленная на ночь, заняла почетное место в рационе пяти специалистов. Например, Кристен Каплан рекомендует добавлять в нее корицу, ягоды и семена чиа, чтобы повысить содержание клетчатки и антиоксидантов. А Тори Васко, владелица Easy Chickpeasy, считает овсянку с протеиновым порошком, арахисовым маслом и фруктами своим идеальным завтраком.

Авокадо на тосте остается фаворитом у многих диетологов. Продукт богат полезными жирами, клетчаткой и витаминами. Некоторые специалисты дополняют его копченым лососем, яйцами или овощами, что делает завтрак не только вкусным, но и питательным.

Яйца, в свою очередь, занимают лидирующие позиции среди блюд, упомянутых экспертами. Они предлагаются в виде омлетов с овощами, яичных буррито или даже в составе пикантных кексов. Такие завтраки насыщают белком и витаминами, обеспечивая заряд энергии на весь день.

Помимо традиционных вариантов, некоторые эксперты включают в рацион греческий йогурт, творог и пудинги с семенами чиа. Эти блюда богаты пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. Например, Лорен Харрис-Пинкус добавляет к йогурту фрукты и мюсли, создавая сбалансированный завтрак.

Интересно, что один из диетологов, Джена Браун, адаптирует свои завтраки в зависимости от графика тренировок. В дни подготовки к марафону она предпочитает хлеб с оливковым маслом, яйца и свежие фрукты.

Результаты опроса подтверждают: нет единого рецепта идеального завтрака. Главное выбрать продукты, которые отвечают потребностям организма, обеспечивают энергию и поддерживают здоровье.