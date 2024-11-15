Людям с сахарным диабетом, проблемами желудочно-кишечного тракта и склонностью к аллергии стоит быть осторожнее с цитрусовыми. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью Москве 24.

Специалист пояснила, что сладкие сорта, такие как апельсины и мандарины, содержат много сахара, что может вызвать скачки уровня глюкозы в крови. Однако влияние зависит от состояния здоровья человека и количества съеденных фруктов.

Особенно опасны цитрусовые для тех, кто страдает от гастрита или язвы. Кислота, содержащаяся в этих фруктах, раздражает поврежденную слизистую оболочку, вызывая боль, обострение воспаления и отрыжку. Подобные проблемы могут возникнуть даже у здоровых людей, если есть цитрусовые натощак.

Еще одной группой риска являются люди с дисбиозом кишечника. Клетчатка, которая присутствует в цитрусовых, способна провоцировать вздутие живота, метеоризм и расстройства стула.

Соломатина также напомнила, что цитрусовые — сильные аллергены. Она отметила, что даже у тех, кто всю жизнь ел эти фрукты без проблем, может развиться непереносимость из-за переедания. Обычно это случается, если съесть слишком много, например, около килограмма.

Диетолог рекомендует умеренность в употреблении цитрусовых, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья.