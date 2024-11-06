С наступлением зимы многие начинают замечать, что стрелка на весах ползет вверх. Основной причиной, как поясняет врач-диетолог Геннадий Соколов в интервью «Электрогазете», является переедание. Лишь у небольшой части людей прибавка в весе обусловлена гормональными сбоями, в то время как большинство сталкивается с этой проблемой из-за дисбаланса между потреблением калорий и их расходом.

Соколов подчеркивает важность контроля за количеством пищи: «Если съедено больше, чем потрачено, вес неизбежно увеличится. Главное — следить за объемом еды, а не столько за конкретными продуктами».

Врач рекомендует за пару часов до сна отказаться от еды и выбирать легкие блюда, например, вареное или запеченное нежирное мясо и кисломолочные продукты. Острая пища, по словам диетолога, также может подстегнуть аппетит, поэтому нужно избегать чрезмерного использования пряностей и соли.

Еще один фактор, по мнению Соколова, — газированные напитки с сахарозаменителями. Они могут «обмануть» организм, побуждая к дополнительному приему пищи, так как не дают энергии, несмотря на низкую калорийность. Важно поддерживать баланс питательных веществ — белков, жиров и углеводов, особенно для людей, работающих по сменам, чей режим питания сильно варьируется. Специалист советует также не спешить с приемом пищи сразу после пробуждения и постоять хотя бы 15 минут после еды, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Как отмечает Соколов, зимой организм требует больше калорий для поддержания температуры тела, но важно не злоупотреблять этим. Женщины, особенно в периоды гормональных изменений, также склонны к набору лишнего веса. А снижение активности в зимний период из-за холодов и сидячего образа жизни только усиливает этот риск.