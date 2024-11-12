Диетологи считают, что завтрак может играть важную роль в поддержке сердечно-сосудистого здоровья и снижении уровня холестерина. Они отмечают, что пропуск первого приема пищи лишает организм утренней энергии и повышает риск развития болезней сердца и сосудов. По статистике, люди, завтракающие хотя бы трижды в неделю, уменьшают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, передает “Рязань Онлайн”.

Специалист по питанию Вероника Роуз рекомендует завтракать в первые два часа после пробуждения. По ее словам, утренний прием пищи запускает метаболизм и помогает поддерживать стабильный уровень сахара, уменьшая риск переедания в течение дня. Питательный завтрак поддерживает организм на целый день, снижает чувство голода и тягу к вредным перекусам.

Фрукты и цельнозерновые продукты занимают особое место в завтраке для поддержания низкого уровня холестерина. Диетолог Лиза Эндрюс подчеркивает, что продукты, такие как овсянка и цельнозерновой хлеб, богаты витаминами группы В, клетчаткой и фитохимическими веществами, которые способствуют снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП). Исследования показывают, что пища, насыщенная клетчаткой и полезными жирами, помогает холестерину выводиться из организма, предотвращая его накопление на стенках сосудов. В частности, овсянка содержит бета-глюкан, связывающий холестерин в кишечнике и предотвращающий его отложение в артериях.

Фрукты также насыщены клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют сердце и улучшают общее самочувствие. Как отмечает Эндрюс, цельнозерновые продукты на завтрак помогают контролировать уровень сахара, предотвращая резкие скачки глюкозы, что тоже важно для профилактики заболеваний сердца.

Диетологи также советуют включать больше растительных продуктов — овощей, орехов, семян, цельных злаков. Эти продукты богаты полезными жирами, растворимой клетчаткой и фитостеринами, которые снижают уровень холестерина и улучшают липидный профиль крови. Включение таких ингредиентов в рацион помогает снизить риск высокого холестерина и предотвратить образование жировых отложений в сосудах. Эксперты рекомендуют избегать сахара и насыщенных жиров в утреннем меню.

Вероника Роуз особенно подчеркивает необходимость отказаться от утренних сладостей, таких как пончики и пирожные, которые содержат избыточное количество сахара и насыщенных жиров. Эти компоненты способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, воспалению, нарушению обмена веществ и другим проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.