Мужчинам рекомендуется ежедневно включать в рацион мясо птицы, рыбу и морепродукты, а также разнообразные овощи, фрукты, крупы, бобовые и орехи. Об этом рассказала Майра Рау, врач-диетолог и эндокринолог, в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, принципы здорового питания практически одинаковы для всех, независимо от пола, так как организм мужчин и женщин, несмотря на различия, требует схожего подхода. Однако рацион может корректироваться в зависимости от роста, веса, уровня физической активности и состояния здоровья человека.

Чаще всего мужчинам нужно больше белка, ведь у них больше мышечной массы. Идеальными источниками белка будут птица, морепродукты и рыба. Рау отмечает, что мужчины нуждаются и в большем количестве пищевых волокон — ежедневно им требуется около 25–30 граммов. Это важное вещество содержится во фруктах, овощах, злаках, бобовых и орехах, поэтому включать их в рацион нужно регулярно для получения необходимых витаминов и минералов.

Диетолог также советует ограничить употребление красного мяса до двух раз в неделю. При этом важно добавлять в рацион больше растительных источников белка, таких как фасоль, горох, чечевица и нут. Эти продукты не содержат холестерина и насыщенных жиров, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее распространенной причины смертности.

Таким образом, разнообразное и сбалансированное питание — ключ к здоровью и долголетию мужчин, заключает Майра Рау.