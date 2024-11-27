После обильных застолий, типичных для праздничного сезона, многие сталкиваются с неприятными ощущениями — тяжестью, вздутием и усталостью. Эксперты уверяют, что вернуть организму легкость помогут простые, но эффективные меры, среди которых главной является поддержание водного баланса, передает “Рязань Онлайн”.

Диетолог Шелли Боллс объясняет, что вода играет важнейшую роль в пищеварении. Она помогает пище двигаться по желудочно-кишечному тракту, выводит излишки натрия и предотвращает задержку жидкости, способствуя снижению вздутия живота. Вдобавок вода стабилизирует уровень сахара в крови, что особенно актуально после употребления сладких или жирных блюд.

Часто праздничные угощения изобилуют солью и сахаром, которые способны вызывать отеки и ощущение тяжести. Вода, вопреки распространенному мнению, помогает справляться с избытком натрия и улучшает общее самочувствие. Регулярное питье также предупреждает резкие скачки сахара в крови, избавляя от вялости, характерной для насыщенных приемов пищи.

Для ускорения восстановления специалисты советуют дополнить рацион продуктами, богатыми клетчаткой. Свежие овощи, фрукты, зелень и цельнозерновые каши нормализуют работу кишечника и помогают избавиться от дискомфорта. При этом стоит отказаться от сладких напитков, заменив их травяными чаями или натуральной водой с добавлением цитрусовых и мяты.

Не менее важным фактором восстановления становится физическая активность. Даже неспешная прогулка на свежем воздухе улучшает метаболизм, стимулирует пищеварение и помогает организму быстрее прийти в норму.

Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий после обильных застолий, важно сочетать увлажнение организма, сбалансированное питание и умеренную физическую нагрузку. Эти простые шаги позволят не только сохранить праздничное настроение, но и обеспечить комфортное самочувствие.