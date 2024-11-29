Овсянка, популярный завтрак многих россиян, обладает массой полезных свойств, однако подходит она далеко не всем. Как рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru, этот продукт может быть вреден для людей с непереносимостью глютена, поскольку усиливает воспалительные процессы в организме.

Основным преимуществом овсянки является её богатый состав: медленно усваиваемые углеводы и клетчатка обеспечивают организм энергией, способствуя плавному поступлению глюкозы. Кроме того, овсянка оказывает обволакивающее действие, что делает её особенно полезной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По словам Полякова, это мягкая и комфортная пища для желудка, которая легко переносится даже при проблемах с пищеварением.

Однако врач предупреждает, что овсянка содержит глютен, а значит, людям с глютеновой непереносимостью или глютен-ассоциированными реакциями от неё лучше отказаться. В противном случае употребление этого продукта может спровоцировать усиление воспалительных процессов.

Поляков также советует не рассматривать овсянку как основу полноценного завтрака. Для бодрого начала дня лучше комбинировать её с продуктами, содержащими белки и полезные жиры, например, с яйцами. Саму кашу специалист рекомендует использовать в качестве небольшого перекуса перед обедом или лёгкого ужина, но не делать её главным блюдом.

Ранее врач напоминал, что завтрак должен быть сбалансированным и его важно употреблять в течение двух часов после пробуждения. Также он предостерёг взрослых от регулярного употребления молочных каш, которые могут вызывать дискомфорт в желудке и провоцировать проблемы с пищеварением.

Таким образом, овсянка остаётся ценным продуктом при правильном употреблении, но её место в рационе должно быть тщательно продуманным с учётом индивидуальных особенностей организма.