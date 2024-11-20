В выпечке из магазинов содержится множество добавок, которые могут негативно сказаться на здоровье. Об этом в интервью с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. Она подчеркнула, что частое употребление таких продуктов несёт потенциальные риски для организма.

Основным ингредиентом выпечки является пшеничная обработанная мука, которая лишена полезных веществ. В тесто также добавляются сахар, масло или маргарин, а начинки, которые часто встречаются в пирогах и булочках, значительно увеличивают калорийность. Писарева отметила, что две съеденные булочки могут закрыть половину суточной нормы калорий, при этом они не дадут длительного чувства сытости. В отличие от полноценного приёма пищи, сбалансированного по калориям, белкам, жирам и углеводам, выпечка вызывает быстрое возвращение голода.

Диетолог также предупредила о содержании в магазинной выпечке трансжиров, консервантов, эмульгаторов и других химических добавок. Эти вещества, помимо увеличения риска набора лишнего веса, могут способствовать развитию серьёзных заболеваний, включая онкологические. Лишний вес, вызванный чрезмерным увлечением мучными изделиями, ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом и нарушает работу пищеварительной системы.

Особое внимание Писарева уделила трансжирам, которые часто используются в производстве выпечки. Они влияют на метаболизм, повышают уровень “плохого” холестерина в крови и могут стать причиной воспалительных процессов в организме. Такие последствия особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями.

Для тех, кто хочет снизить вред от употребления выпечки, эксперт рекомендует выбирать продукты, приготовленные самостоятельно, с использованием минимального количества сахара и полезных ингредиентов, таких как цельнозерновая мука. Это позволит избежать ненужных добавок и сохранить здоровье.