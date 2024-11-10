Газообразование, возникающее при употреблении некоторых продуктов, — нормальная часть пищеварения, но иногда оно может причинять дискомфорт. Как сообщает Национальный институт диабета и заболеваний органов пищеварения, у большинства людей газы выделяются до 14 раз в день, что вполне естественно. Однако для тех, кто хочет уменьшить неприятные ощущения, диетолог Джессика Болл назвала несколько категорий продуктов, которые могут быть причиной усиленного газообразования.

Первое место в списке занимают бобовые — фасоль, нут, чечевица и другие. Эти продукты известны своими полезными свойствами, но также и тем, что вызывают газообразование из-за высокого содержания клетчатки и олигосахаридов, которые не полностью перевариваются в тонком кишечнике. Попадая в толстую кишку, они подвергаются воздействию бактерий, выделяющих водород и метан. Чтобы уменьшить этот эффект, рекомендуется замачивать бобовые перед готовкой или промывать консервированные, передает портал “Рязань Онлайн”.

Далее идут крестоцветные овощи — брокколи, брюссельская и цветная капуста. Они содержат углеводы FODMAP, которые могут вызывать дискомфорт в пищеварительной системе. У людей с синдромом раздражённого кишечника такие овощи часто приводят к вздутию. Но это не значит, что от них нужно отказываться: диетологи рекомендуют готовить их на пару или тушить, что снижает негативные эффекты. Для тех, кто ищет более лёгкие овощи, можно выбрать низко-FODMAP продукты, такие как огурцы или болгарский перец.

Молочные продукты — ещё одна категория, вызывающая проблемы у тех, кто не переносит лактозу. Недостаток фермента лактазы приводит к тому, что организм не полностью усваивает молочный сахар, что и вызывает газообразование. Более половины населения чувствительно к лактозе, поэтому безлактозные или растительные альтернативы — идеальное решение для снижения дискомфорта.

Жевательная резинка без сахара тоже может вызвать неприятные ощущения. Она содержит сахарные спирты, такие как ксилит и сорбит, которые плохо усваиваются организмом и подвергаются ферментации в кишечнике. Это приводит к выделению газа, а само жевание способствует заглатыванию воздуха, усиливая эффект. Варианты с эритритом усваиваются легче и реже приводят к вздутию.

Газированные напитки, такие как лимонад и энергетики, также могут способствовать появлению газов. При употреблении этих напитков в организм попадает углекислый газ, что вызывает отрыжку и метеоризм. Снизить газообразование можно, заменив газировку на обычную воду с добавлением фруктов или мяты для аромата.