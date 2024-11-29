Яйца — один из самых популярных продуктов в рационе многих людей, благодаря их питательной ценности и универсальности в приготовлении. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе и возможных ограничениях, связанных с употреблением яиц, в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, яйца являются источником множества полезных веществ. В их составе — белки, жиры, кальций, фосфор и лецитин, который способствует питанию мозговой ткани. Также яйца богаты кальциферолом — составной частью витамина D, который необходим для укрепления костей и общего здоровья. Чем ярче желток, тем выше содержание каротиноидов, превращающихся в организме в витамин А, поддерживающий зрение и иммунитет.

Одно-два яйца на завтрак — это не только вкусный способ начать день, но и полезная привычка для укрепления мышц, нервной системы и контроля веса. Диетолог отметила, что яйца содержат мало калорий, но при этом отлично насыщают, помогая избежать переедания. Кроме того, продукт способствует улучшению настроения благодаря содержанию холина — вещества, укрепляющего нервную систему и действующего как натуральное успокоительное. В 100 граммах вареных яиц содержится около 20 процентов от суточной нормы триптофана, который участвует в выработке серотонина — так называемого гормона счастья.

Однако врач уточнила, что несмотря на множество полезных свойств, ежедневное употребление яиц должно быть умеренным. Для здорового человека оптимальная норма составляет два-три яйца в день. При этом существуют и ограничения: яйца могут вызывать аллергию, а также нежелательны для людей с повышенным уровнем холестерина, заболеваниями печени, желчного пузыря, панкреатитом или гастритом.

Кораблева подчеркнула, что для получения максимальной пользы важно выбирать качественные яйца, а при наличии хронических заболеваний или сомнений относительно их употребления обязательно консультироваться с врачом. Этот продукт может стать ценным компонентом рациона, если учитывать индивидуальные особенности организма и придерживаться разумных рекомендаций.