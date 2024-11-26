Нутрициолог Ирина Мансурова поделилась мнением о поговорке «ужин отдай врагу» и подтвердила её актуальность с научной точки зрения. Исследования американских ученых показывают, что поздние приёмы пищи негативно влияют на способность организма регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей, стремящихся к здоровому образу жизни.

Эксперт отмечает, что обильные вечерние застолья перегружают пищеварительную систему. У людей, желающих снизить вес или улучшить метаболизм, отказ от позднего ужина может стать эффективным шагом. По словам Мансуровой, пища, потребляемая в вечерние часы, дольше переваривается, что может приводить к накоплению лишних калорий и проблемам с уровнем сахара.

Тем не менее, для тех, кто из-за рабочего графика не успевает поужинать до 17:00, специалист предложила подходящее решение. Поздний ужин должен быть лёгким и полезным. Оптимальным вариантом станет рыба с овощами, приготовленная на пару. Такое сочетание продуктов легко усваивается организмом, не перегружая его, и приносит пользу.

Мансурова рекомендует придерживаться принципа «здоровой тарелки», формируя вечерний рацион. Согласно этому подходу, половина тарелки должна быть заполнена овощами и зеленью, а оставшаяся часть распределяется между белковыми продуктами и сложными углеводами. Этот баланс помогает избежать переедания и сохранять энергию на следующий день.

Эксперт подчёркивает, что здоровый подход к питанию важен для всех, независимо от возраста и образа жизни. Такой метод не только способствует снижению веса, но и помогает поддерживать общее состояние здоровья, улучшая работу пищеварительной системы и уровень сахара в крови.

Ирина Мансурова, член Профессиональной психотерапевтической лиги, имеет богатый опыт в области нутрициологии и диетологии. Она подчёркивает, что ключ к успешному питанию — не строгие запреты, а разумный подход и осознанное отношение к своему рациону.