Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно употреблять мандарины, чтобы получить максимум пользы и избежать неприятных последствий. По ее словам, оптимальная порция для женщин составляет 150 граммов за один прием, для мужчин — 200 граммов.

Мандарины богаты витаминами, особенно витамином C, который зимой необходим для поддержания иммунитета и общего тонуса организма. Дианова отметила, что в холодное время года люди часто сталкиваются с упадком сил, плохим настроением и повышенным риском простудных заболеваний. Витамин C помогает укрепить иммунную систему и улучшить общее состояние здоровья.

Кроме того, мандарины содержат эфирные масла, которые положительно влияют на психоэмоциональное состояние. Их аромат может поднять настроение и снизить уровень стресса, что делает этот фрукт особенно ценным в период коротких световых дней.

Диетолог также обратила внимание на то, что мандарины являются хорошим источником клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения. Содержащиеся в них антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, что положительно сказывается на общем состоянии организма.

Однако специалист предостерегла от чрезмерного употребления мандаринов. Большие порции могут спровоцировать аллергическую реакцию, вызвать дискомфорт в животе и послабление стула. Особенно осторожными следует быть людям с повышенной чувствительностью к цитрусовым.

Дианова подчеркнула, что даже полезные продукты требуют умеренности. Зимой мандарины могут стать приятным дополнением к рациону, если их употребление будет соответствовать рекомендациям.