Отказ от хлеба может привести к неожиданным проблемам со здоровьем, включая увеличение веса. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии. По словам специалиста, хлеб играет важную роль в рационе человека благодаря содержанию пищевых волокон, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.

Диетолог отметила, что ржаной, цельнозерновой и отрубной хлеб особенно полезны, поскольку содержат большое количество клетчатки. Такие продукты помогают избежать тяги к сладкому после основного приема пищи. В то же время белые хлебобулочные изделия практически не содержат пищевых волокон и не дают такого эффекта.

Кроме того, исключение хлеба из рациона может негативно сказаться на работе нервной системы. Хлеб содержит витамин В1, необходимый для нормального функционирования нервов, а его дефицит может привести к раздражительности, понижению работоспособности и мышечной слабости. В составе также присутствует витамин В2, влияющий на здоровье зрения, и витамин РР (ниацин), который важен для работы мозга. Витамин В9 (фолиевая кислота), содержащийся в хлебе, необходим для обновления клеток организма и поддержания энергетического баланса.

Еще одним важным аспектом является влияние хлеба на пищеварение. Пищевые волокна, содержащиеся в ржаном и цельнозерновом хлебе, способствуют нормализации моторики желудочно-кишечного тракта, помогают выводить из организма избыток жиров и токсинов.

Денисова подчеркнула, что отказ от хлеба может привести к сбоям в работе кишечника, замедлить обмен веществ и спровоцировать накопление жировых отложений. Она рекомендует не исключать хлеб полностью из рациона, а отдавать предпочтение его полезным разновидностям.

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