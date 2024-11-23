Врач-диетолог Лиза Афинская в своём блоге в Telegram поделилась информацией о продуктах, которые несправедливо остаются вне поля зрения тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Она обратила внимание на недооценённые свойства калия, который играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Афинская отметила, что дефицит калия — распространённая проблема, которая может привести к перепадам артериального давления и увеличению риска инсульта. Достаточное количество этого минерала в рационе помогает улучшить работу сердца, стабилизировать давление и предотвратить отёчность, поскольку калий способствует выводу излишков жидкости из организма.

Одним из наиболее доступных и полезных источников калия являются бананы. Один плод содержит около 450 миллиграммов этого минерала. Помимо этого, бананы богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение. Однако Афинская предупредила, что бананы имеют высокий гликемический индекс, поэтому их лучше не употреблять на голодный желудок. Вместе с тем она опровергла миф о том, что эти фрукты способствуют набору веса. По её словам, подобные заявления не имеют научного подтверждения.

Ещё один продукт, который Афинская советует включить в рацион, — это какао. Напиток богат флаванолами — веществами, замедляющими старение кожи и снижающими риск сердечно-сосудистых заболеваний. Какао не только полезно для организма, но и может стать отличной альтернативой другим напиткам благодаря своим питательным свойствам.

Диетолог подчеркнула, что включение этих продуктов в повседневное питание может значительно улучшить общее состояние здоровья, если соблюдать меру и учитывать особенности организма.