Перелом в зоне специальной военной операции на Украине уже заметен даже невооруженным глазом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. ВС РФ усиливают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. В интервью для Lenta.ru депутат подчеркнул, что российские войска активно «выдавливают» противника.

Швыткин отметил, что каждый освобожденный населенный пункт имеет стратегическое значение. Эти территории могут служить важными опорными пунктами и способствуют освобождению местного населения от военного контроля. Политик выразил поддержку российским военным, призвав их возвращаться домой здоровыми и с победой.

30 октября Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области. В тот же день группировка «Запад» отразила пять контратак украинских сил.